NEWS | Wimbledon, Sinner-Brooksby: data, orario e dove vedere il match
02.07.2026 14:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il terzo turno di Wimbledon. Dopo aver battuto Borges il numero uno al mondo se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby. La sfida tra Sinner e Brooksby è in programma venerdì 3 luglio sul Centre Court con orario ancora da definire. In precedenza... <<< SINNER-BROOKSBY >>>
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