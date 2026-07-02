Lazio, ecco anche le maglie di allenamento e rappresentanza - FOTO

Tra sito ufficiale e canali social la Lazio ha presentato il kit 'Home', il 'Third' e quello per il portiere che saranno indossati nella prossima stagione. Sul proprio store ufficiale, però, la società biancoceleste ha già messo online anche quelle che saranno le maglie di allenamento e di rappresentanza. Le prime saranno di due tipi: uno blu navy e l'altro giallo. La seconda, invece, sarà sempre blu navy ma con delle decorazini celesti. Scorri in fondo per le foto. Stessi colori e stili per le felpe e le magliette smanicate di allenamento.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_