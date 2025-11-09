MOVIOLA - Manganiello dimentica i gialli: tutti gli episodi
L'Inter batte la Lazio per 2-0 in un match che ha visto le sue squadre battersi ad armi pari. Prestazione da rivedere per Gianluca Manganiello che permette troppo ai nerazzurri autori del triplo dei falli rispetto alle aquile. Troppi falli non puniti con Lautaro Martinez e Bastoni che finiscono incredibilmente senza essere ammoniti, mentre Dumfries riceve il cartellino al quarto fallo. Incredibile poi quello che succede sul potenziale 3-0 dove non vede un clamoroso fallo di mano a centrocampo di Dimarco da cui parte l'azione del gol. Il Var lo salva, ma il fischietto di Pinerolo è rimandato.
PRIMO TEMPO - L'Inter gioca in maniera aggressiva e pressa alto la Lazio che prova col fraseggio a uscire palla al piede e a eludere il pressing meneghino. Inter che protesta per un mancato angolo per una deviazione di Gila e per un contattDopo i prini venti minuti di normale amministrazione, al 23' Lautaro Martinez entra durissimo su Zaccagni che resta a terra. Niente giallo per l'argentino, ma cartellino che invece prende Sarri per le proteste. Da questo momento gli interventi dei giocatori dell'Inter diventano sempre più duri e l'arbitro fatica a gestire. Zaccagni continua a essere martorizzato e fa ammonire Akanji e Sucic, mentre Dumfries viene graziato almeno in due circostanze. Situazione simile per Lautaro Martinez che entra duro su Lazzari e Romagnoli (su cui nemmeno viene fischiato fallo) e Bastoni che entra in maniera decisa a da dietro su Isaksen. In pieno recupero manca l'ennesimo giallo per Calhanoglu che stende Dia
SECONDO TEMPO - Manganiello dimostra di non essere in grande serata e due volte grazia ancora Bastoni che stende Isaksen. Dumfries al quarto tentativo prende il giallo per l'ennesima trattenuta su Zaccagni. Manganiello continua a essere tropp generoso con i padroni di casa che commettono falli tattici in serie senza finire sul taccuino dell'arbitro. Refolare il 2-0 di Bonny che parte in linea, mentre Bastoni viene ancora graziato per altre due entrate dure su Guendouzi e Pedro. Manganiello, incredibilmente, si perde anche un fallo di mano da parte di Dimarco da cui nasce il 3-0 di Zielinski, giustamente annullata dopo revisione Var. Incredibile quello che succede con Carlos Augusto che si attacca alla maglia di Zaccagni senza ricevere il giallo che viene invece mostrato proprio al capitano biancoceleste. Bastoni continua a commettere falli a non ricevere l'ammonizione così come Dimarco che stende Pedro. Dalla punizione c'è il colpo di testa di Gila che fa gridare al gol, ma la palla resta per pochi millimetri sulla riga.