Calciomercato Lazio | Romano: "Trattativa avanzata per Taylor dell'Ajax"
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove ancora in entrata. In attesa dell'arrivo di Petar Ratkov, la società biancoceleste lavorando per portare subito nella Capitale Kenneth Taylor dell'Ajax. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'olanedese sarebbe il sostituto di Guendouzi, in partenza verso il Fenerbahce. Di seguito il suo post.
"La Lazio è in trattative avanzate con l'Ajax per l'acquisto di Kenneth Taylor come nuovo centrocampista; negoziazioni in corso. L'operazione sta procedendo rapidamente, con Taylor fortemente intenzionato a trasferirsi in biancoceleste. È lui il nome principale per sostituire Mattéo Guendouzi, ormai prossimo al passaggio al Fenerbahçe".
🚨️ Lazio are in advanced talks with Ajax to sign Kenneth Taylor as new midfielder, negotiations underway.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2026
Deal advancing fast with Taylor keen on the move to Lazio.
He’s the main name to replace Mattéo Guendouzi, set to join Fenerbahçe. pic.twitter.com/uqInlSipte