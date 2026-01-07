Calciomercato Lazio | Romano: "Trattativa avanzata per Taylor dell'Ajax"

07.01.2026 14:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Romano: "Trattativa avanzata per Taylor dell'Ajax"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove ancora in entrata. In attesa dell'arrivo di Petar Ratkov, la società biancoceleste lavorando per portare subito nella Capitale Kenneth Taylor dell'Ajax. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'olanedese sarebbe il sostituto di Guendouzi, in partenza verso il Fenerbahce. Di seguito il suo post.

"La Lazio è in trattative avanzate con l'Ajax per l'acquisto di Kenneth Taylor come nuovo centrocampista; negoziazioni in corso. L'operazione sta procedendo rapidamente, con Taylor fortemente intenzionato a trasferirsi in biancoceleste. È lui il nome principale per sostituire Mattéo Guendouzi, ormai prossimo al passaggio al Fenerbahçe".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.