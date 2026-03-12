Lazio, Turci (Dazn): "A Roma ambiente ostile. Il Milan però..."
Tommaso Turci, giornalista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per un'intervista in occasione del big match tra Lazio e Milan, in programma domenica alle 15:00 allo Stadio Olimpico. Di seguito le sue parole.
Sull'ipotesi di un possibile sorpasso per lo scudetto, Turci pensa che le prossime due giornate di campionato saranno determinanti: "Sarà interessante vedere la reazione dell'Inter dopo la sconfitta nel derby, perchè troviamo un'Atalanta ferita e che vorrà riscattarsi dopo la brutta figura in Champions. Questo risultato potrà dirci tanto anche in vista di Lazio-Milan..".
Poi, sull'ambiente ostile che ci sarà all'Olimpico: "Questo conta tantissimo. Il Milan però ci ha fatto vedere che può fare grandi partite anche in ambienti infuocati e credo che a prescindere da tutto, l'atteggiamento dei rossoneri non cambierà minimamente domenica sera".