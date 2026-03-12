Lazio, l'entusiasmo dei tifosi ora è alle stelle: i biglietti venduti per il Milan
RASSEGNA STAMPA - Dopo settimane di silenzio, il ruggito del popolo laziale tornerà a risuonare all'Olimpico. Pur ribadendo il dissenso nei confronti della società, il tifo organizzato ha deciso di tornare a colorare di biancoceleste lo stadio per la sfida tra Lazio e Milan. La volontà è quella di regalarsi un'ultima notte di gioia, da vivere tutti insieme sugli spalti per far sentire il proprio calore alla squadra, prima di tornare a boicottare tutte le gare casalinghe fino a fine stagione.
La decisione ha riscosso fin da subito l'entusiasmo di numerosi supporters e a testimoniarlo sono i dati relativi ai tagliandi venduti. Secondo il Corriere dello Sport, sono già 15.000, infatti, i biglietti acquistati per la sfida, diverse migliaia dei quali da tifosi rossoneri. Il dato è destinato a crescere nei prossimi giorni, ma certo è che domenica ci sarà un'atmosfera che non si vive da un po'. Da chiarire, però, se sarà garantita l'autorizzazione per la coreografia annunciata dai gruppi del tifo laziale.