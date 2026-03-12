Lazio, Sarri entusiasta a Formello: il tecnico elogia la squadra
RASSEGNA STAMPA - Il convincente pareggio dal retrogusto amaro con l'Atalanta e il ritorno al successo contro il Sassuolo. Dopo settimane difficili, la Lazio è tornata a sorridere. La squadra di Sarri ha rialzato la testa, sfornando due prestazioni convincenti nelle ultime uscite, a riprova del carattere di un gruppo che, nonostante tutte le difficoltà, non intende mollare.
Come riportato da Il Messaggero, lo stesso tecnico ha apprezzato molto la prova dei suoi, tanto da essere apparso entusiasta alla ripresa degli allenamenti a Formello. Mau si è complimentato con i suoi per quanto fatto vedere negli ultimi impegni e per la grinta messa in campo, iniziando poi a preparare la sfida contro il Milan. All'Olimpico, stavolta, ci sarà anche il popolo laziale, e l'augurio è che il gruppo scenda il campo con lo stesso piglio mostrato di recente.