Lazio, Romagnoli non preoccupa ma Provstgaard si scalda per il Milan
RASSEGNA STAMPA - Sospiro di sollievo in casa Lazio per quanto riguarda Alessio Romagnoli. Lo stop forzato del difensore biancoceleste contro il Sassuolo non ha portato nuovi infortuni ed è stato causato dal solito polpaccio che già da qualche tempo tormenta il centrale di Anzio.
A oggi la sua presenza in campo nella gara da ex contro il Milan non è quindi esclusa a priori, ma neanche scontata. Come riporta questa mattina Il Messaggero, Romagnoli sarà valutato dallo staff della Lazio nei prossimi giorni a Formello, per quanto l’obiettivo primario rimanga quello di preservarlo ed evitare inutili rischi.
Per questo, conclude il quotidiano, è forte la candidatura di Provstgaard per la gara con il Milan, a maggior ragione dopo l’ingresso positivo nella gara contro il Sassuolo. Per il danese si tratterebbe della diciassettesima presenza stagionale con la Lazio e sarebbe l’ottava dal primo minuto.