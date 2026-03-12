NEWS | È morta Enrica Bonaccorti: aveva 76 anni
12.03.2026 10:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Enrica Bonaccorti. La conduttrice tv, che si è spenta all’età di 76 anni, combatteva contro un tumore al pancreas diagnosticato l’anno scorso. Solo poche settimane fa, il 25 gennaio, a Verissimo la Bonaccorti aveva raccontato con grande franchezza l’esito delle cure ai cui si stava sottoponendo... <<< ENRICA BONACCORTI >>>
autore
Jessica Reatini
