Milan, che differenza senza Rabiot: contro la Lazio mancherà l''amuleto'

C'è un Milan con Rabiot e un Milan senza. Questo, almeno, dicono i numeri. All'Olimpico, nella prossima gara di campionato contro la Lazio, Allegri dovrà fare a meno del francese. Era diffidato ed è stato ammonito nel derby contro l'Inter, per questo non partirà per Roma. Come riportato da Tuttosport, si tratta di una brutta assenza per i rossoneri, che con l'ex Juve in campo hanno ottenuto 46 punti in 19 gare, con una media da 2.42 a partita. Senza di lui, invece, ne hanno collezionati solo 14 in 9 gare. L'ultima volta che è mancato, il Milan ha pareggiato 1-1 in casa contro il Como. Allegri, quindi, dovrà sfidare Sarri senza il suo 'amuleto', fin qui determinante nella corsa allo Scudetto (che ora dista 7 punti).
