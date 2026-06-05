Lazio, ecco tutti i big match della Serie A 2026/27: il calendario
05.06.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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È uscito il calendario della nuova Serie A 2026/27. Di seguito la lista di tutti i big match che dovrà affrontare la Lazio in campionato con le rispettive giornate.
1ª/20ª giornata: BOLOGNA - LAZIO / LAZIO - BOLOGNA;
4ª/34ª giornata: LAZIO - MILAN / MILAN - LAZIO;
7ª/28ª giornata: JUVENTUS - LAZIO / LAZIO - JUVENTUS;
11ª/25ª giornata: NAPOLI - LAZIO / LAZIO - NAPOLI;
14ª/23ª giornata: LAZIO - ATALANTA / ATALANTA - LAZIO;
15ª/32ª giornata: LAZIO - ROMA / ROMA - LAZIO;
17ª/38ª giornata: FIORENTINA - LAZIO / LAZIO - FIORENTINA;
18ª/37ª giornata: LAZIO - INTER / INTER - LAZIO;
19ª/33ª giornata: COMO - LAZIO / LAZIO - COMO.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.