Calciomercato Lazio | Dominguez, la Dinamo ha già il sostituto. E dall'Olanda...

CALCIOMERCATO LAZIO - La trattativa tra la Lazio e la Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez sembrerebbe essersi raffreddata. La società biancoceleste ha iniziato a guardarsi intorno, mettendo gli occhi sul giocane Markmann. Centrale classe 2007 del Nordsjaelland. Tuttavia, secondo quanto arriva dalla Croazia, la Dinamo avrebbe iniziato a fare i conti con una possibile partenza del centrale classe 2005.

IL PSV SU DOMINGUEZ - La dirigenza del club, infatti, avrebbe ricevuto anche altre offerte per il proprio centrale, tra le quali anche una dal PSV Eindhoven di 8 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo. Per il momento il primo assalto degli olandesi sarebbe stato respinto, così come quello del Venezia degli scorsi giorni. La richiesta si aggira sempre intorno ai 15 milioni, ma non è escluso che possa essere abbassata qualora una delle squadre interessate dovesse avvicinarvisi.

IL SOSTITUTO DI DOMINGUEZ - A tal riguardo, la Dinamo Zagabria avrebbe deciso di puntare tutto su un giocatore già presente in rosa: Niko Galesic. Classe 2001, un anno e mezzo si è trasferito in Crozia per circa 3 milioni di euro. Nel corso dell'ultima stagione ha giocato solo 14 partite da titolare in campionato, molte da terzino destro. Tuttavia, la società croata crede in lui e sarebbe pronta ad affidargli la titolarità qualora Dominguez dovesse lasciare.