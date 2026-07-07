Calciomercato Lazio | Zaniolo ha deciso il futuro: a breve l'ufficialità
07.07.2026 13:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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CALCIOMERCATO LAZIO - Nicolò Zaniolo non sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l'esterno classe 1999 e il suo entourage avrebbero trovato l'accordo con l'Udinese per un nuovo contratto da 1,8 milioni di euro a stagione. A breve dovrebbero arrivare le firme sul contratto e il comunicato che annuncerà la permanenza di Zaniolo in Friuli. Negli scorsi giorni era stato accostato con particolare insistenza alla Lazio, soprattutto quando l'accordo con la famiglia Pozzo sembrava particolarmente lontano.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.