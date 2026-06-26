Calciomercato | Il Como si assicura Nico Paz: 60 milioni al Real Madrid
26.06.2026 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Il Como ha deciso: vuole acquistare Nico Paz. Dopo la decisione del Real Madrid di far rientrare il calciatore per 10 milioni i lariani hanno deciso di mettere sul piatto 60 milioni per tenerlo in Serie A.
Nell’accordo, però, il Real Madrid si è assicurato una recompra, una clausola di riscatto, a 80 milioni per il futuro.
Il pagamento dei 60 milioni da parte del Como sarà dilazionato con i Blancos che avranno appunto il diritto di recompra. Se invece un altro club volesse acquistare Nico Pazil Real si è rilevato nell’accordo una ricca percentuale di rivendita, circa il 50%.
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