PRIMAVERA | La Lazio batte l'Anzio, ma la gara termina al primo tempo: cos'è successo
13.08.2026 20:00 di Simone Locusta
Si è chiusa dopo appena 45 minuti l’amichevole tra Anzio e Lazio Primavera, disputata allo stadio Bruschini. La formazione biancoceleste è riuscita a portarsi in vantaggio nel corso del primo tempo, prima che un problema tecnico all’impianto di illuminazione impedisse di proseguire regolarmente la gara.
A sbloccare il match è stato Milillo al 18’, firmando la rete dello 0-1 per la Lazio Primavera. Poi lo stop definitivo: al termine della prima frazione, il direttore di gara ha constatato l’impossibilità di continuare e ha decretato l’interruzione dell’incontro.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.