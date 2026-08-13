PRIMAVERA | La Lazio batte l'Anzio, ma la gara termina al primo tempo: cos'è successo

Si è chiusa dopo appena 45 minuti l’amichevole tra Anzio e Lazio Primavera, disputata allo stadio Bruschini. La formazione biancoceleste è riuscita a portarsi in vantaggio nel corso del primo tempo, prima che un problema tecnico all’impianto di illuminazione impedisse di proseguire regolarmente la gara.

A sbloccare il match è stato Milillo al 18’, firmando la rete dello 0-1 per la Lazio Primavera. Poi lo stop definitivo: al termine della prima frazione, il direttore di gara ha constatato l’impossibilità di continuare e ha decretato l’interruzione dell’incontro.