Ex Lazio | Zitelli vince e saluta il San Basilio: come cambia il suo futuro
13.08.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Mauro Zitelli è pronto a dire addio al San Basilio. L'ex centrocampista della Lazio Primavera, che vanta anche sei convocazione in Prima Squadra nella stagione 208/2019, saluterà la squadra romana dopo essersi trasferito a metà stagione e aver inciso nella vittoria finale del titolo. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il suo futuro dovrebbe essere alla Lupa Frascati: squadra che oggi milita nel campionato di Serie D.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.