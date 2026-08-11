Lazio-Frattesi, arrivano conferme. Romano: "Quest'estate può lasciare l'Inter"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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È la notizia del giorno. La Lazio vuole portare a Roma Davide Frattesi, centrocampista che non sta trovando spazio nel progetto Inter. Ma dopo l'indiscrezione lanciata da Damiano Er Faina, in queste ore stanno arrivando conferme. Fabrizio Romano, sul proprio profilo X, ha parlato del forte interesse dei biancocelesti nei confronti del calcatore. "La Lazio è in contatto con l'Inter per Davide Frattesi come nuovo obiettivo a centrocampo". Qualche dettaglio in più l'ha fornito l'esperto di calciomercato, Matteo Moretto: "Trattativa in corso tra le parti e buona sintonia tra Lazio e Inter. Presto nuovi contatti".

Non si tratta di una vera e propria sorpresa, Frattesi piace da tempo alla Lazio e in più occasioni ha provando a strapparlo ai nerazzurri. La società vuole fare un tentativo imbastendo un'operazione in prestito, sfruttando l'apparente assenza di soluzioni per il classe '99. L'Inter, dalla sua, preferirebbe venderlo, vuole monetizzare, e non è detto che accetti le condizioni della Lazio. Le porte però non sono chiuse.

🚨️ Lazio have approached Inter for Davide Frattesi as new target in midfield.



Frattesi can leave the club this summer. 🫱‍🫲 @MatteMoretto pic.twitter.com/xFO4CFzrdW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026