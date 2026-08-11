Calciomercato Lazio | Djimsiti libera Romagnoli all'Atalanta? Le ultime

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RASSEGNA STAMPA - È ancora in bilico il futuro di Alessio Romagnoli. Ormai praticamente sfumato l'accordo con l'Al Sadd (di nuovo), il centrale è rimasto alla Lazio e si è messo a disposizione di Gattuso. Al momento non è chiaro se rimarrà per l'ultimo anno di contratto o se alla fine riuscirà davvero ad andare via già quest'estate.

Se non riuscisse a partire per il Qatar, il difensore biancoceleste potrebbe sempre rimanere in Italia. C'è l'Atalanta di Sarri che lo aspetta: nei giorni scorsi c'è anche stato un contatto con il tecnico. Anche se al momento Romagnoli non ha preso in considerazione l'ipotesi di giocare ancora in Serie A con una maglia che non sia quella della Lazio.

Ma come riportato da Il Messggero alla fine potrebbe pensarci seriamente. E nella difesa nerazzurra si è anche liberato un posto dopo l'addio ufficiale di Djimsiti all'Al Diriyah. Per Sarri sarebbe l'ideale ritrovare il numero 13 anche a Bergamo, dopo gli anni vissuti insieme proprio nella Capitale. Si attende una decisione.