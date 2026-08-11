Bologna - Lazio, la Questura apre alla trasferta: i tifosi andranno al Dall'Ara

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Si riapre la possibilità di andare in trasferta a Bologna per i tifosi della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la Questura di Bologna, attraverso una nota ufficiale, ha smentito le notizie diffuse negli ultimi giorni riguardo l'effettivo divieto di trasferta riservato ai sostenitori biancocelesti, e ha rimandato ulteriori decisioni ai prossimi giorni.

Attualmente, dunque, trasferta aperta per il popolo laziale, che al Dall'Ara vuole riaffermare la vicinanza alla squadra dando comunque seguito alla contestazione intrapresa contro la società. La protesta, quindi, prosegue in maniera decisa e determinata: allo stadio vuoto in casa si risponderà con la presenza massicia lontano dalla Capitale, riempiendo i vari settori ospiti come già avvenuto durante le amichevoli di Ascoli e Frosinone.

Anche Gattuso si era schierato dalla parte dei tifosi in merito all'eventuale scelta di vietare la trasferta, mentre il tifo organizzato, nel dubbio, aveva lanciato l'iniziativa rivoluzionaria della "gita culturale" nel centro storico di Bologna, in programma proprio il giorno della partita in caso di conferma del divieto. Iniziativa rimasta in sospeso in attesa di capire cosa accadrà nelle prossime ore.