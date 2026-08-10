Calciomercato Lazio | Beneforti su Piccoli: "Ecco dove andrà secondo me"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Il giornalista Claudio Beneforti è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per parlare della situazione di Roberto Piccoli, centravanti in uscita dalla Fiorentina e nel mirino di Lazio, Bologna e Genoa. Di seguito le sue parole:

"È evidente che, a parità di formula, la Fiorentina preferisca darlo ad altri club. Se la formula cambia e Lazio e Genoa non sono disposte a inserire l'obbligo, il Bologna sbaraglia il campo".

Poi ancora: "I rossoblù hanno bisogno di un'alternativa a Dovbyk con l'ucraino che ha delle difficoltà legate alla preparazione fatta con Gasperini. Paratici e Sartori hanno un rapporto frequente, ma non è una questione di affari. Secondo me Piccoli alla fine andrà al Bologna, ma bisognerà capire le cifre. Paratici chiede 19-20 milioni ma dall'altra parte il Bologna non vuole e non può pagare l'extra che ha pagato la Fiorentina l'anno scorso. Tutto ciò che va sopra una valutazione normale da circa 16 milioni, sarebbe un regalo del Bologna che in questo momento non ha intenzione di fare".