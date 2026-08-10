Ex Lazio | Una sfida per Protti: a Livorno un'amichevole in sua memoria

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© foto di Federico De Luca

Il 24 settembre, giorno in cui Igor Protti avrebbe compiuto 59 anni, Livorno celebrerà il suo campione con una giornata speciale. All’Armando Picchi è in programma un’amichevole benefica tra le Vecchie Glorie del Livorno, con i fratelli Lucarelli, Chiellini, Galante, Amelia, Ruotolo e Diamanti, e la Asd Bari 93, squadra non profit composta da ex calciatori biancorossi che furono compagni di Protti, tra cui Materazzi, Tovalieri, Fontana, Amoruso, Ventola, Bigica e Barone.

Le due formazioni, accompagnate dai sindaci Luca Salvetti e Vito Leccese e alla presenza della famiglia Protti, si ritroveranno per celebrare il legame tra Igor, Livorno e Bari. Il ricavato della serata sarà devoluto a enti e associazioni livornesi impegnati in attività sociali e solidali.

Prima della partita, alle 18, si terrà la cerimonia di intitolazione a Igor Protti del largo antistante l’ingresso principale dello stadio, iniziativa promossa dal sindaco Salvetti e approvata dal consiglio comunale.