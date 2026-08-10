La Lazio sa reagire, ma gli allarmi restano: servono rinforzi

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte 1-2 il Frosinone, me le occasioni, in realtà, non sono mancate e il risultato avrebbe potuto essere ben più largo, da una parte e dall'altra. Nel primo tempo Cancellieri ha sprecato una grande chance di testa da pochi passi, graziando Palmisani dopo uno splendido assist di Zaccagni. Poco dopo è stato il Frosinone a sfiorare il gol con lo scatenato Fini, bravo a saltare nettamente Doekhi prima di trovare la risposta di Mandas con il piede.

Davanti, invece, la Lazio ha faticato a trovare pericolosità. Dia, schierato ancora una volta da centravanti, è rimasto praticamente ai margini del gioco e non ha mai calciato verso la porta. Ratkov si è fatto vedere soltanto nel finale. Nella ripresa Palmisani si è superato sulla punizione di Rovella, mentre Raimondo ha sfiorato il gol di testa. Mandas ha rischiato qualcosa con i piedi, ma nel recupero si è fatto trovare pronto, salvando il risultato su Zerbin e proteggendo il 2-1.

Al netto delle gambe ancora pesanti, la Lazio ha bisogno di rinforzi e di fare passi avanti, possibilmente in fretta. Come evidenzia il Corriere dello Sport, però, il carattere non è mancato e questo va sottolineato: ancora una volta i biancocelesti hanno saputo reagire allo svantaggio. La domanda, inevitabile, è un'altra: basterà questo spirito quando davanti ci saranno squadre più forti?