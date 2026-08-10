Marusic a LSC: "I nuovi stanno capendo cos'è la Lazio. Ringrazio i tifosi..."

Intervenuto ai microfoni ufficiai del club, il terzino biancoceleste Adam Marusic ha parlato di Frosinone - Lazio, amichevole vinta 2-1 dagli uomini di Gattuso, dei nuovi acquisti e dell'imminente inizio della stagione. Di seguito le sue parole.

"Partita seria, il Frosinone ha tanti giovani che lottano insieme su ogni pallone. Noi abbiamo dimostrato come vogliamo giocare quest’anno, con l’atteggiamento giusto, tanta voglia e motivazione per vincerle tutte. Questa vittoria ci dà fiducia. Tra sette giorni giochiamo in Coppa Italia, una competizione importante per noi.

Il gol? Abbiamo lottato, può capitare di subire un gol, poi serve la motivazione per ribaltare la partita. Parliamo tanto con i nuovi. Serve pazienza, però piano piano stanno capendo cos’è la Lazio e cosa devono dare quando indossano questa maglia: bisogna sempre dare il massimo. Ringrazio i tifosi che sono venuti fin qui, sono spettacolari come sempre.

Gattuso? Stiamo facendo le cose che il mister ci chiede in allenamento. Si può sempre migliorare e noi vogliamo giocare come lui vuole. Stiamo lavorando tanto e arriveremo al campionato con le gambe non troppo pesanti, ma la testa conta più di tutto. Dobbiamo giocare di squadra, lottare l’uno per l’altro. Solo così possiamo raggiungere grandi risultati".

Pubblicato il 9/08