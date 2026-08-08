Calciomercato Lazio | Ivanovic a un passo: tutti i dettagli

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si avvicina a Franjo Ivanovic. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in queste ore la società ha accelerato per il centravanti del Benfica, che ora sembra davvero a un passo dallo sbarcare nella Capitale per vestire la maglia biancoceleste. Il classe 2003 è in pole per rinforzare l'attacco di Gattuso: l'affare dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto.

Da giorni il calciatore è nel mirino del club di Formello, al lavoro per accontentare il tecnico. In corsa c'era anche il Real Betis, adesso decisamente staccato. Gli spagnoli infatti hanno preso tempo per risolvere prima qualche cessione: è qui che si è inserita la Lazio, che si sta muovendo per portare a termine l'operazione. Ivanovic ha sorpassato tutti, anche Pinamonti che era nella lista degli obiettivi del diesse Fabiani.

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Pubblicato il 07/08