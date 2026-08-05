Poker Lazio all’Ostiamare di De Rossi: decidono Ratkov e Zaccagni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Cinque su cinque. Vince ancora la Lazio, che batte 4-0 l'Ostiamare di De Rossi. Due gol nel primo tempo e due nel secondo: prima la doppietta di Ratkov, poi quella di Zaccagni (uno sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, guadagnato proprio dal serbo). Si chiude così il giro di amichevoli a porte chiuse (senza tifosi e stampa) a Formello. L'ultimo test sarà al Benito Stirpe contro il Frosinone nella giornata di domenica 9 agosto: fischio d'inizio alle 20:45.

LE SCELTE - Parecchi cambi per Gattuso rispetto all’ultima amichevole contro l’Ascoli. Il modulo è lo stesso, il 4-3-3, ma con nuovi interpreti. A partire dalla porta, con Motta al posto di Mandas. In difesa, senza Nuno Tavares e Pellegrini, gioca Floriani Mussolini a sinistra (Pedraza parte dalla panchina), con Lazzari a destra e la coppia Bordon - Romagnoli al centro. In mezzo al campo c’è l’esordio da titolare per Bruno Galassi, nel terzetto con Farcomeni e Belahyane. Restano fuori tutti gli altri titolari come Rovella e Taylor. Il tridente d’attacco è invece composto da Noslin, Ratkov e Serra: l’olandese, insieme a Lazzari, è l’unica conferma dal primo minuto rispetto al Del Duca. Tra gli assenti, nemmeno a disposizione, figurano Gigot, Patric, Pellegrini, Nuno Tavares, Cataldi, Przyborek, Isaksen e Artistico.

PRIMO TEMPO - Il primo tempo va in archivio con la Lazio in doppio vantaggio. Il grande spavento di inizio partita, ovvero il palo interno colpito da Tonin, sveglia la squadra di Gattuso. I più attivi si trovano sulle due fasce: Noslin da una parte (prima volta che gioca a sinistra, a rientrare) e Lazzari dall’altra. Il primo sembra trovarsi a meraviglia con Ratkov, tanto da servigli l’assist dell’1-0 da calcio d’angolo. Lasciato solo, il centravanti serbo si inserisce in area e buca Vertua. Poco prima era stato lui stesso a offrire un ottimo assist all’olandese (sfruttando un clamoroso errore su rimessa laterale dell’Ostiamare), poi sprecato a tu per tu con il portiere avversario. Il 2-0 arriva invece su una delle tantissime discese in avanti del già citato Lazzari, il cui cross basso trova ancora Ratkov che segna da pochi passi. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per due parate di Motta: la prima sul tiro di Carbone dalla destra, la seconda sul colpo di testa di Piroli. Dopo di che l'arbitro Martinelli fischia due volte e manda le due squadre negli spogliatoi sul 2-0 per la Lazio.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per la Lazio all'inizio del secondo tempo: Gattuso riparte dagli stessi undici. Nei primi dieci minuti della ripresa, l'unico sussulto offensivo è di Galassi: il suo tiro finisce tra le braccia di Morlupo, subentrato a Vertua. Con un paio di discese, l'Ostiamare prova a impensierire Motta per accorciare le distanze, ma senza successo. Intorno al 60', la partita si accende dal punto di vista disciplinare: ammoniti Tonin e Romagnoli. Cinque minuti più tardi, Gattuso decide di cambiare dieci undicesimi della formazione: l'unico a rimanere in campo è Ratkov, per il resto entrano Renzetti in porta, Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza in difesa, Dele-Bashiru, Rovella e Taylor a centrocampo e Cancellieri e Zaccagni in attacco. Ancora protagonista il centravanti serbo, che guadagna un calcio di rigore. Zaccagni lo sbaglia colpendo la traversa, ma segna il 3-0 sulla ribattuta dopo il colpo di testa dello stesso Ratkov. Ultimi minuti di dominio della Lazio: a dieci dalla fine è di nuovo il capitano a insaccare la palla in porta. L'assist questa volta è di Taylor, spostato sulla destra e che a rimorchio ha trovato proprio Zaccagni per il 4-0. E poi ancora: Dele-Bashiru va vicino al gol, murato solo dalla difesa dell'Ostiamare; poi è Doekhi di testa a impensierire Morlupo, che para e mette in angolo. All'83' esce Ratkov, l'unico rimasto in campo rispetto al primo tempo, ed entra Sana Fernandes. Sul finale, Renzetti risponde al tiro sul primo palo di Vianni. Dopo di che, al termine di due minuti di recupero, Marinelli fischia tre volte: la Lazio batte 4-0 l'Ostiamare.