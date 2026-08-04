Roma, parla Mancini: "Gli ultimi derby sono andati bene. I laziali..."

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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha parlato della scorsa stagione proiettandosi verso la prossima, che vedrà i giallorossi disputare la Champions League. Dopo di che è tornato anche sugli ultimi derby giocati contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Se sono l'incubo dei laziali? Incubo è un parolone. Gli ultimi derby sono andati bene, ma non avrei mai immaginato una doppietta. Vi dico una cosa, però: ho realizzato cosa è successo in vacanza. Prima mi sembrava di aver fatto solo il mio dovere, era come aver segnato due reti a Milan, Juve o Inter. Poi ho capito".