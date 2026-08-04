Lazio, il saldo zero pesa e Gattuso aspetta i due acquisti

RASSEGNA STAMPA - Non c’è amichevole che tenga, gol segnati e vittorie, nella testa di Gattuso ogni fine gara si fa spazio il pensiero del mercato. È successo anche dopo il successo contro l’Ascoli quando il tecnico ha confessato: “Qualcosa ci manca, i due pezzi che arriveranno non possiamo sbagliarli”.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Lotito e Fabiani sono costretti a indirizzare le forze solo nelle zone di campo più scoperte e quindi con un attaccante e un difensore centrale. La Lazio ha bisogno di rinforzi veri ma deve fare i conti con il saldo zero e quindi: Sergi Dominguez costa troppo (15 milioni), Markmann ha rifiutato l’approdo a Roma e altri nomi non convincono Gattuso.

In difesa il problema è rima di tutto numerico visto che ci sono due centrali a disposizione: Provstgaard e il nuovo acquisto Doekhi con un Romagnoli in rosa a tempo determinato.

Anche in attacco la situazione non cambia. Ratkov sta dando dei segnali ma non può bastare. Gattuso pretende acquisti importanti magari aspettando la fine del mercato.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.