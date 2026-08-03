Calciomercato Lazio | Scambio Cancellieri - Fullkrug? Il West Ham ci pensa
03.08.2026 12:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio non accenna a sbloccarsi e Gattuso è costretto ad aspettare ancora per una richiesta avanzata fin dal primo giorno: far arrivare un attaccante. Di nomi ne sono usciti tanti ma per nessuno si è mai affondato seriamente per le richieste economiche che il club non riesce a soddisfare.
Negli ultimi giorni si è parlato di Fullkrug, reduce da una stagione deludende al Milan. Il centrale tedesco ha fatto ritorno al West Ham, che dal canto suo ha sondato Cancellieri e, come scrive il Messaggero, potrebbe aver in mente di proporre uno scambio tra i due.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.