Calciomercato Lazio | Gimenez, c'è il Cruz Azul: la risposta del messicano
03.08.2026 12:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non mancano le pretendenti per Santiago Gimenez, centravanti del Milan in cima alla lista per il reparto offensivo della Lazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, nel weekend il Cruz Azul avrebbe sondato il terreno per riportare a casa 'El Bebote', prodotto del vivaio del club messicano. L'ex Feyenoord, però, ha le idee chiare: vuole rimanere in Europa.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.