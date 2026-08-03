Lazio, il futuro di Romagnoli è un rebus: le parole di Gattuso

Il futuro di Romagnoli è un tema caldo in casa Lazio. Il suo trasferimento in Qatar è saltato di nuovo e il difensore è stato riaggregato al gruppo, ma la sua permanenza non è scontata. Sull'argomento si è espresso anche Gattuso al termine dell'amichevole contro l'Ascoli, rispondendo alle domande dei cronisti in zona mista.

Le parole del tecnico: "Romagnoli non lo so, non lo so cosa farà. Posso soltanto dire che Alessio è stato un mio giocatore già al Milan, sono stato quello che gli ha rinnovato il contratto, è venuto e si sta comportando da persona per bene e questo è già un qualcosa di importante e dopo vedremo cosa succederà".

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