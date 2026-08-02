Lazio | Zaccagni, parla l'agente: "Ecco quale sarà il suo futuro"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e suo assistito. Di seguito le sue parole: “Mattia è il capitano della Lazio. A Roma sta benissimo, quindi il suo futuro sarà in biancoceleste, anche perché ha ritrovato un allenatore che lo ha portato in Nazionale, che lo stimava tantissimo. Ha piacere di continuare alla Lazio per il club, la storia, la città e soprattutto anche per il tecnico, che Zaccagni stima molto“.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03