Lazio, Gattuso inquieto? La richiesta a Lotito e Fabiani

31.07.2026 11:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso inquieto? La richiesta a Lotito e Fabiani

RASSEGNA STAMPA - Ritmo alto e nessun alibi. La ricetta di Gattuso per la Lazio è chiara: il tecnico vuole attenzione massima e zero distrazioni in campo, come dimostra anche il rimbrotto a Taylor nella giornata di ieri.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, dietro le quinte un pizzico di inquietudine starebbe sorgendo anche in Gattuso: il tecnico ha toccato con mano tutte le difficoltà del club sul mercato, ma non vuole lasciar trasparire nulla all’esterno.

Sempre secondo il quotidiano, però, lo stesso Gattuso durante il colloquio con Fabiani e Lotito andato in scena dopo il test con la Flaminia Civita Castellana l’allenatore della Lazio avrebbe chiesto alla dirigenza di provare ad accelerare s qualche operazione in entrata. Non una missione semplice, ma sicuramente una necessità evidente.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.