Lazio, Gattuso inquieto? La richiesta a Lotito e Fabiani

RASSEGNA STAMPA - Ritmo alto e nessun alibi. La ricetta di Gattuso per la Lazio è chiara: il tecnico vuole attenzione massima e zero distrazioni in campo, come dimostra anche il rimbrotto a Taylor nella giornata di ieri.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, dietro le quinte un pizzico di inquietudine starebbe sorgendo anche in Gattuso: il tecnico ha toccato con mano tutte le difficoltà del club sul mercato, ma non vuole lasciar trasparire nulla all’esterno.

Sempre secondo il quotidiano, però, lo stesso Gattuso durante il colloquio con Fabiani e Lotito andato in scena dopo il test con la Flaminia Civita Castellana l’allenatore della Lazio avrebbe chiesto alla dirigenza di provare ad accelerare s qualche operazione in entrata. Non una missione semplice, ma sicuramente una necessità evidente.