Lazio, soffiato un talento alla Roma: Mocci sbarca a Formello - FOTO

La Lazio si è assicurata un nuovo giovane talento per il suo settore giovanile. La società biancoceleste ha rivolto lo sguardo dalle parti di Trigoria, dove ha pescato Luca Mocci, giovane portiere classe 2011. Reduce da un lungo percorso nel settore giovanile giallorosso, all'età di 15 anni Luca ha deciso di intraprendere un altro capitolo della sua avventura, spostandosi dall'altra parte del Tevere per indossare i colori bianco e celeste.

Mocci si aggregherà nella prossima stagione alla selezione Under 16 del settore giovanile della Lazio, dove spera di potersi prendere la titolarità a suon di grandi interventi e di ottime prestazioni. Come quella che, nelle Final Four Under 14 di Recanati di due anni fa, permise alla Roma di qualificarsi per la finalissima battendo la Juventus.

L'ANNUNCIO DI MOCCI ALLA LAZIO - Ad annunciare il suo trasferimento alla Lazio è stata la sua agenzia, la Grow With Talent, che sul profilo Instagram di riferimento ha scritto: "Ogni traguardo raggiunto è il risultato del lavoro quotidiano, della determinazione e della voglia di migliorarsi. Siamo felici di annunciare il nuovo capitolo del percorso di Luca Mocci, portiere classe 2011, che proseguirà la sua crescita con la maglia della S.S. Lazio, dopo l’importante esperienza maturata nell’A.S. Roma.

Per noi questo trasferimento rappresenta molto più di un cambio di maglia: è la conferma che il talento, quando viene accompagnato da impegno, metodo e costanza, apre nuove opportunità. In bocca al lupo Luca. Continua a lavorare con la stessa umiltà e la stessa fame di crescere. Noi saremo al tuo fianco, passo dopo passo. Più forti. Più pronti. Meno a rischio".