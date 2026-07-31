FORMELLO GIORNO 19 - Lazio, chiusa l’unica seduta odierna. Si rivedono Nuno e Pellegrini

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Si chiude l'unica seduta di giornata per la Lazio. Breve torello introduttivo poi una fase di attivazione con una partitella prima con le mani e poi con i piedi. Quindi largo spazio alle prove tattiche in vista delle due partite contro Avellino e Ascoli. Nota lieta di giornata il ritorno in campo di Tavares e Pellegrini: il primo, in scarpe da ginnastica, ha svolto lavoro atletico. Lo stesso svolto in scarpini dal secondo, che poi ha anche utilizzato il pallone. Non si sono visti ancora una volta Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.

AGGIORNAMENTO ORE 09:58 - Squadra ancora impegnata con il lavoro tattico agli ordini di Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:48 - Ancora staccati rispetto al resto del gruppo Farcomeni, Sanà Fernandes e Serra.

AGGIORNAMENTO ORE 09:46 - Dopo la fase atletica inizia a lavorare con il pallone Luca Pellegrini.

AGGIORNAEMNTO ORE 09:43 - Si rivede in campo anche Nuno Tavares: lavoro atletico in scarpe da ginnastica per il portoghese.

AGGIORNAMENTO ORE 09:36 - Via alla fase tattica per la Lazio: si lavora sulle palle inattive.

AGGIORNAMENTO ORE 09:34 - Pausa chiamata da Gattuso: la squadra va a dissetarsi prima di cambiare esercizio.

AGGIORNAMENTO ORE 09:31 - Breve stop per allungare i muscoli e poi si riparte, questa volta giocando con i piedi.

AGGIORNAMENTO ORE 09:28 - Lavorano con la squadra Mandas e Motta, con Viotti e Perrone gli altri portieri.

AGGIORNAMENTO ORE 09:27 - Lavora a parte sul campo Pellegrini. Attivazione a parte rispetto al resto della squadra per Farcomeni, Serra e Sanà Fernandes. Non si vedono in campo Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.

AGGIORNAMENTO ORE 09:26 - Squadra in campo già da qualche minuto, dopo il torello prosegue l'attivazione atletica con un riscaldamento a campo ridotto: rosa divisa in due gruppi e impegnata in una partitella con le mani, con l'obbligo di segnare di testa.

FORMELLO - Dopo due giorni segnati dalle doppie sedute la Lazio è pronta a tornare in campo per un solo allenamento nella giornata odierna. La squadra di Gattuso scenderà infatti in campo intorno alle ore 09:00 per una singola seduta di allenamento che farà da preludio alle due amichevoli in programma nel weekend contro Avellino (1 agosto, 09:30) e Ascoli (2 agosto, 20:45). Solite assenze negli ultimi giorni con cui fare i conti: non si sono visti Pellegrini, Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto, con il terzino italiano che tra tutti è il pù quotato per un ritorno in gruppo.