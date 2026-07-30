Lazio, Agostinelli: "Taylor-Gattuso? Sono certo che avranno già fatto pace"

Ai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha commentato la notizia del giorno: ovvero il battibecco tra Gattuso e Taylor che ha spinto il tecnico biancoceleste a mandare via dal campo il calciatore: “Gattuso e Taylor avranno già fatto pace. Sono cose che in campo succedono, è doveroso che per il rispetto del gruppo l’allenatore intervenga. Poi nelle prossime ore e nei prossimi giorni vedremo. In caso di ulteriore freddezza tra i due, il significato di quanto accaduto in campo meriterebbe ulteriori riflessioni sulla motivazione e la volontà del giocatore".

"Ricordo quando ai tempi della Lazio, ci fu una colluttazione tra magaziniere e allenatore, tra Vinicio e Sandro Vespasiani. Quest’ulimo portò delle cartoline a Bruno Giordano, lettere di ammiratrici ed allenatori. Cosa che Vinicio aveva chiesto di non fare. Vespasiani lo fece lo stesso e finirono a litigare pesantemente".

"Io, invece, da allenatore ho vissuto rapporti di amore ed odio con Paolo Tramezzani che poi nel tempo è diventato quasi un secondo figlio. Era molto difficile da gestire, lo misi anche fuori rosa dopo una sua reazione ad un cambio in un Piacenza-Roma”.

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