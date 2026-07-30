FORMELLO GIORNO 18 - Lazio, termina la seduta mattutina: tanta tattica per Gattuso

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORMAMENTO ORE 10:38 - Termina la seduta mattutina. Torello e attivazione atletica per la Lazio, poi qualche esercizio tecnico e ampio spazio alla tattica tra piazzati, lavoro diviso in due gruppi e partitella. Ancora assente Pellegrini, così come Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. Come accaduto anche ieri Kovac è tornato in campo per una fase atletica a parte. La squadra tornerà in campo nel pomeriggio, intorno alle 18:00, per una nuova seduta di allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 10:26 - Nuova pausa ordinata da Gattuso, poi si riparte ancora con un lavoro tattico.

AGGIORNAMENTO ORE 10:24 - Allenamento terminato per una parte del gruppo: Gattuso gestisce le forze e risparmia la parte finale ai giocatori più affaticati. Prosegue il lavoro tattico per il resto della rosa.

AGGIORNAMENTO ORE 10:21 - Come già accaduto ieri, si rivede in campo Kovac per un lavoro atletico individuale.

AGGIORNAMENTO ORE 10:17 - Gruppo ancora diviso in due parti: si ricomincia sempre con la tattica al centro della seduta mattutina odierna.

AGGIORNAMENTO ORE 10:14 - Break per dissetarsi ordinato da Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 - Breve pausa per pagar pegno per il gruppo sconfitto nella partitella tattica: serie di flessioni poi si riparte sempre sotto gli occhi di Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:57 - Gruppo ancora diviso in due, ma ora si lavora esclusivamente sulla tattica. Costruzione dal basso, movimenti difensivi e offensivi e circolazione palla nello stretto: questa la ricetta proposta da Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:44 - Ordina lo switch tra i due gruppi Gattuso. Continua da un lato il lavoro tecnico, dall'altro il lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO ORE 09:36 - Si passa agli esercizi dedicati alla tecnica e alla tattica, entra in gioco anche il pallone. Lazio divisa in due gruppi su due metà campo: su una si lavora sullo scambio del pallone con l'utilizzo delle sagome, sull'altra attenzione dedicata all'attacco alla porta su cross da palla inattiva senza difesa schierata.

AGGIORNAMENTO ORE 09:34 - Gattuso ordina una pausa per dissetarsi.

AGGIORNAMENTO ORE 09:26 - Ancora lavoro atletico in campo per la Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 09:17 - Dal torello all'attivazione atletica, ancora con i portieri in gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 09:16 - Solite assenze sul campo: non si vedono Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto, ma è ancora assente anche Pellegrini.

AGGIORNAMENTO ORE 09:13 - Squadra in campo per l'allenamento odierno. Si inizia con un torello a cui partecipano per l'occasione anche i quattro portieri.

FORMELLO - Nuovo giorno di ritiro, il diciottesimo, in casa Lazio. I biancocelesti torneranno in campo a due giorni dal test con l'Avellino per continuare a far propri i dettami di Gattuso. La squadra, reduce da una doppia seduta fortemente incentrata sul lavoro tattico, proseguirà nel lavoro sui campi di Formello con una nuova doppia seduta in programma. Potrebbe tornare in gruppo Pellegrini, ieri gestito, difficile rivedere invece i soliti assenti Tavares e Gigot, oltre a Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.