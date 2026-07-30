Calciomercato Lazio | La retroguardia è un problema: Dominguez lontano, spunta Becker

RASSEGNA STAMPA - Gattuso, oltre all'attaccante, aspetta rinforzi soprattutto in difesa. Dominguez appare sempre più lontano: la Dinamo Zagabria ha superato il secondo turno preliminare di Champions League e Boban continua a non essere convinto dalle modalità di pagamento proposte dalla Lazio, nonostante, scrive il Corriere dello Sport, l'offerta abbia raggiunto i 15 milioni richiesti.

Sullo sfondo è spuntato anche Vitalie Becker, terzino sinistro classe 2005 dello Schalke 04, ma un nuovo innesto sulle fasce dipenderebbe dalle eventuali uscite di Tavares o Pellegrini. Oggi la Lazio ha abbondanza sugli esterni e pochissime certezze al centro della difesa: più interrogativi che soluzioni, mentre il mercato continua a procedere tra difficoltà e occasioni sfumate.