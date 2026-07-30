Calciomercato Lazio | La retroguardia è un problema: Dominguez lontano, spunta Becker

30.07.2026 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | La retroguardia è un problema: Dominguez lontano, spunta Becker

RASSEGNA STAMPA - Gattuso, oltre all'attaccante, aspetta rinforzi soprattutto in difesa. Dominguez appare sempre più lontano: la Dinamo Zagabria ha superato il secondo turno preliminare di Champions League e Boban continua a non essere convinto dalle modalità di pagamento proposte dalla Lazio, nonostante, scrive il Corriere dello Sport, l'offerta abbia raggiunto i 15 milioni richiesti.

Sullo sfondo è spuntato anche Vitalie Becker, terzino sinistro classe 2005 dello Schalke 04, ma un nuovo innesto sulle fasce dipenderebbe dalle eventuali uscite di Tavares o Pellegrini. Oggi la Lazio ha abbondanza sugli esterni e pochissime certezze al centro della difesa: più interrogativi che soluzioni, mentre il mercato continua a procedere tra difficoltà e occasioni sfumate. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.