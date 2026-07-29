Lazio, riparte il ritiro: seconda fase al via, ancora porte chiuse

RASSEGNA STAMPA - Dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso, la Lazio torna al lavoro. Oggi prende il via la seconda fase della preparazione estiva, in programma fino al 9 agosto. Gli allenamenti proseguiranno ancora a porte chiuse, così come le amichevoli disputate finora a Formello.

Anche il test di sabato mattina contro l'Avellino di Alessandro Nesta (ore 11) si giocherà senza tifosi. Il club ha spiegato che, a causa dei lavori sul manto erboso del "Mirko Fersini" e per motivi di sicurezza, non sarà possibile aprire le porte al pubblico. Salta così anche il simbolico abbraccio tra i laziali e l'ex capitano biancoceleste.

La situazione è cambiata rispetto a quanto comunicato all'inizio del ritiro, quando era stato annunciato che solo la sfida con la Primavera si sarebbe disputata a porte chiuse. I test contro Primavera e Flaminia Civita Castellana sono invece andati in scena sul campo centrale senza pubblico e resta da capire se lo stesso accadrà anche per l'amichevole del 5 agosto contro l'Ostiamare, ultima prevista a Formello.

Prima, però, la squadra sarà impegnata in trasferta: sabato affronterà l'Avellino in casa, mentre domenica farà visita all'Ascoli allo stadio Del Duca. Sarà la prima uscita estiva lontano da Formello la prima in cui si potrà vedere all'opera la nuova Lazio, come già accaduto un anno fa con il test disputato a Frosinone.