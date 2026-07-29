Lazio, De Rossi ti soffriva: "Derby? Passavo i giorni a vomitare!"
29.07.2026 10:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico Gaetano
Daniele De Rossi soffriva i derby contro la Lazio. L'allenatore del Genoa ed ex bandiera della Roma ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio (che sarà pubblicata in versione integrale nella giornata di domani) in cui racconta alcuni retroscena sulla stracittadina.
'Capitan futuro', come lo chiamavano dall'altra parte del Tevere, ha raccontato di aver avuto più volte dei conati di vomito, dovuto al nervosismo, nei giorni antecedenti al derby contro la Lazio.
"Nella mia carriera non ho mai sofferto nessuna partita… tranne i derby, prima di sfidare la Lazio passavo tre giorni i bagno a vomitare con Dacourt che mi teneva la testa".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.