Lazio, il mercato li trattiene: ora tocca a Dia e Noslin rispondere

RASSEGNA STAMPA - Conclusa la prima fase della preparazione estiva, Dia e Noslin sono destinati a rimanere alla Lazio. Per cambiare scenario servirebbero offerte importanti, finora mai arrivate a Formello. Una scelta che trova d'accordo anche Gattuso, soprattutto perché la rosa è ancora priva del centravanti richiesto.

Il tecnico, scrive il Corriere dello Sport, punta sul rilancio di Dia. Il senegalese è stato provato soprattutto sulla trequarti, ruolo nel quale aveva brillato nella stagione 2024-2025 con Baroni, chiusa con 12 reti tra campionato ed Europa League. Ben diverso il rendimento dell'ultimo anno, quando impiegato da centravanti ha segnato appena due gol, pur essendo stato riscattato definitivamente dalla Lazio per circa 11 milioni di euro. L'idea è riportarlo alle spalle di una prima punta, dove avrebbe meno responsabilità e maggiori possibilità di tornare decisivo.

Anche Noslin è chiamato a cambiare passo. Nelle prime settimane di lavoro con Gattuso è stato utilizzato soprattutto da esterno destro, complice anche l'assenza di Isaksen, fermo dopo l'operazione per risolvere la pubalgia. L'olandese resta però una pedina preziosa per la sua duttilità: può giocare su entrambe le fasce, alle spalle della punta e all'occorrenza anche da centravanti.

Con il mercato ancora bloccato e la ricerca di un numero 9 che continua, la permanenza di Dia e Noslin rappresenta quasi una necessità. Ma per entrambi, adesso, il rilancio non è più rimandabile.