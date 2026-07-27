Lazio - Avellino, le probabili formazioni: Gattuso riflette sulle scelte

Terza amichevole per la Lazio di Gattuso. Dopo la vittoria contro la Flaminia Civita Castellana, la squadra biancoceleste ospiterà a Formello l'Avellino di Nesta (1 agosto, ore 11). Sicuramente non saranno ancora a disposizione Isaksen, Cataldi, Furlanetto, Gigot, Nuno Tavares e Patric. In porta ci sarà Mandas, con Floriani (in ballottaggio con Lazzari) e Pedraza come terzini. Al centro prenderanno posto due tra Doekhi, Provstgaard e Ricardo Bordon. Da non prendere in considerazione Romagnoli, in uscita. A centrocampo, possibile impiego nel 4-3-3 di Dele-Bashiru, Rovella e Taylor. Pre allertati anche Galassi, Przyborek e Belahyane. In attacco potrebbe essere il turno di Ratkov da titolare, in vantaggio su Artistico. Sulle fasce prenderanno posto Zaccagni e Noslin, ma non è escluso anche l'impiego di Serra dal primo minuto che sta ben figurando quest'estate.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, Pellegrini, Marusic, R. Bordon, Belahyane, Galassi, Przyborek, Farcomeni, Serra, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia, Artistico. All.: Gattuso.

AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Palumbo, Faticanti, Besaggio; Russo, Spadoni; Fila. All.: Nesta.