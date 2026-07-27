Calciomercato Lazio | Si allontana Comuzzo: “Un club in pole per la firma”

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© foto di Federico De Luca 2026

Rischia di saltare il piano d’emergenza per la difesa in casa Lazio. Da tempo la società biancoceleste ha messo nel mirino Pietro Comuzzo della Fiorentina come soluzione in prestito, ma ora il centrale sembra destinato a un altro club.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il Torino sarebbe in pole position sulla concorrenza per assicurarsi Pietro Comuzzo. Il centrale dovrebbe trasferirsi “in prestito (€1M) con l’opzione di acquisto (€20M). La Viola avrà anche una % sulla futura rivendita”.

Comuzzo, riporta ancora Schira, avrebbe già raggiunto un accordo per un contratto fino al 2031 e ora le parti sarebbero in attesa di una chiamata per chiudere l’affare. La Lazio intanto, dopo aver capito che sarebbe stato difficile arrivare a Sergi Dominguez, continua a lavorare per Markmann.