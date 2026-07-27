Lazio, è finita con Polymarket? Le ultime sull'accordo e le conseguenze

Le ultime vicende sul fronte Polymarket potrebbero aver portato a conseguenze importanti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la partnership tra il mercato predittivo e la società biancoceleste, siglata soli pochi mesi fa, sarebbe arrivata al termine con almeno due anni di anticipo. L'inserimento di polymarket.com nella black list dell'Agenzia delle Dogane avrebbe portato all'interruzione del rapporto, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore con un comunicato da parte del club. Una prima conferma, nel frattempo, arriva dalla rimozione del logo di Polymarket dal sito ufficiale della Lazio (nella sezione dedicata alle partnership commerciali). Nelle prossime uscite amichevoli la squadra di Gattuso tornerà a indossare una maglia spoglia, priva di main sponsor. Almeno fino a quando non verrà trovato un sostituto. La Lazio, che sembrava aver risolto il problema, dovrà mettersi alla ricerca di nuovi introiti in un momento storico economicamente complicato e che ora dovrà fronteggiare anche la perdita di un accordo da circa 19 milioni di euro.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_