Calciomercato Lazio | Romagnoli, sfuma l'Al-Sadd: l'Atalanta insiste

25.07.2026 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Romagnoli, sfuma l'Al-Sadd: l'Atalanta insiste
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RASSEGNA STAMPA - Secondo giorno da "nuovo" giocatore della Lazio per Alessio Romagnoli, almeno finché il mercato non offrirà una nuova soluzione. Il difensore si è allenato con il gruppo soltanto nella fase iniziale della seduta, per poi proseguire con un lavoro personalizzato mentre i compagni erano impegnati nella tattica.

Come scrive il Corriere dello Sport, l'operazione con l'Al-Sadd è ormai da considerare sfumata. Per riaprire la trattativa servirebbe un nuovo accordo sulle modalità di pagamento, uno scenario che al momento appare improbabile. Un epilogo amaro per tutti: Romagnoli vede sfumare un contratto da 6 milioni a stagione, mentre la Lazio perde l'occasione di alleggerire il monte ingaggi di circa 5 milioni lordi.

Il club continua così a cercare nuove soluzioni, preferibilmente all'estero, destinazione gradita al difensore che avrebbe voluto lasciare la Serie A anche per rispetto dei tifosi biancocelesti. Intanto, però, l'Atalanta continua a spingere. Maurizio Sarri, che lo ha valorizzato alla Lazio, è il principale sponsor dell'operazione. I contatti sono aperti e lo stipendio da 3 milioni potrebbe essere spalmato su un contratto più lungo, rendendo l'affare sostenibile.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.