Calciomercato Lazio | Romagnoli, sfuma l'Al-Sadd: l'Atalanta insiste
RASSEGNA STAMPA - Secondo giorno da "nuovo" giocatore della Lazio per Alessio Romagnoli, almeno finché il mercato non offrirà una nuova soluzione. Il difensore si è allenato con il gruppo soltanto nella fase iniziale della seduta, per poi proseguire con un lavoro personalizzato mentre i compagni erano impegnati nella tattica.
Come scrive il Corriere dello Sport, l'operazione con l'Al-Sadd è ormai da considerare sfumata. Per riaprire la trattativa servirebbe un nuovo accordo sulle modalità di pagamento, uno scenario che al momento appare improbabile. Un epilogo amaro per tutti: Romagnoli vede sfumare un contratto da 6 milioni a stagione, mentre la Lazio perde l'occasione di alleggerire il monte ingaggi di circa 5 milioni lordi.
Il club continua così a cercare nuove soluzioni, preferibilmente all'estero, destinazione gradita al difensore che avrebbe voluto lasciare la Serie A anche per rispetto dei tifosi biancocelesti. Intanto, però, l'Atalanta continua a spingere. Maurizio Sarri, che lo ha valorizzato alla Lazio, è il principale sponsor dell'operazione. I contatti sono aperti e lo stipendio da 3 milioni potrebbe essere spalmato su un contratto più lungo, rendendo l'affare sostenibile.