FORMELLO GIORNO 13 - Lazio, terminata la seduta mattutina: di nuovo in campo alle 18

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 10:32 - La partitella, vinta 2-1 dai gialli, chiude la seduta mattutina. Appuntamento nel pomeriggio, intorno alle 18, per il secondo allenamento della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10:16 - Inizia ora la partitella a campo ridotto: da un lato i gialli con il 4-3-3, dall'altra i rosa con il 4-2-3-1. Przyborek continua il suo lavoro differenziato.

AGGIORNAMENTO ORE 10:14 - La squadra si ferma per bere. Il vice Riccio si ferma a parlare con Provstgaard.

AGGIORNAMENTO ORE 9:56 - Il gruppo ora è tutto unito: continua il lavoro tattico dopo un piccolo recupero. Romagnoli e Przyborek ancora a parte.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - Per poco si è rivisto sul campo anche Nuno Tavares, alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Era staccato rispetto al resto dei compagni.

AGGIORNAMENTO ORE 9:43 - Lo staff consegna i fratini: inizia la parte tattica. Romagnoli e Przyborek si staccano dal gruppo e svolgono un lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO ORE 9:41 - Si recupera di nuovo, i giocatori si fermano a bere. E Romagnoli parla con lo staff di Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 9:32 - Gattuso chiama il recupero: la squadra si ferma a vere: dopo di che i due gruppi si scambiano e proseguono il loro lavoro con il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 9:23 - Una parte della squadra prosegue le esercitazioni tecniche, mentre l'altra lavora sui cross offensivi con i portieri.

AGGIORNAMENTO ORE 9:18 - Dopo la prima fase di attivazione, ora si passa al lavoro con il pallone. Gruppo diviso in due.

AGGIORNAMENTO ORE 9:10 - Squadra in campo: inizia il riscaldamento. Restano assenti Tavares e Gigot, oltre agli indisponibili Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. Si rivedono invece Cancellieri e Przyborek con il resto della squadra; presente anche Romagnoli.

FORMELLO - Tredicesimo giorno di allenamento a Formello per la Lazio di Gennaro Gattuso. È la vigilia della seconda amichevole del pre-campionato, che si disputerà domenica 26 luglio alle 18 contro la Flaminia Civita Castellana all'interno del centro sportivo. La squadra svolgerà una doppia seduta alle 9 e alle 18, dopo l'unica sgambata di ieri mattina. Ancora indisponibili Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto, a cui si è aggiunto Nuno Tavares (infiammazione al ginocchio) e Gigot (problemi fisici che si trascina dallo scorso anno). Da chiarire le condizioni di Cancellieri e Przyborek che potrebbero rientrare presto in gruppo.