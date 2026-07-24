Calciomercato Lazio | Il Celtic piomba su Isaksen e Cancellieri: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Dalla Scozia guardano a Formello. È il Celtic che potrebbe bussare alla Lazio non per uno, ma per ben due esterni. Secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio su X, infatti, il club di Glasgow apprezzerebbe sia Isaksen che Cancellieri. Il danese però è attualmente infortunato; l'ex Parma, invece, è in scadenza nel 2027 e in estate potrebbe lasciare la Capitale. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma potrebbe essere anche ritoccata al ribasso. Negli ultimi mesi per il classe 2002 c'erano stati dei sondaggi anche da parte di Torino, Fiorentina e Olympiakos.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03