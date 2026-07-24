Lazio - Flaminia Civita Castellana, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Secondo test estivo per la Lazio di Gattuso. Dopo l’allenamento congiunto contro la Primavera, ora a Formello arriverà la Flaminia Civita Castellana, formazione di Serie D. La gara si disputerà domenica 26 luglio alle 18:00 sul campo del centro sportivo: non al Fersini, sul quale sono in corso dei lavori dal mese scorso. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03