Lazio, Gattuso alle prese con le prime assenze: stop anche per Cancellieri

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RASSEGNA STAMPA - Escluso il rientrante Romagnoli, Gattuso ha ritrovato in gruppo Doekhi, rimasto a riposo negli ultimi giorni e presentato poco prima in conferenza stampa. L'olandese ha formato la coppia centrale con Marusic, nuovamente adattato in mezzo alla difesa a causa delle tante assenze nel reparto.

L'emergenza, infatti, continua. Gigot è ancora fermo ai box, mentre Patric, altra alternativa nel ruolo, non ha ancora svolto nemmeno un allenamento dall'inizio della preparazione. A preoccupare maggiormente è però Nuno Tavares, alle prese con un'infiammazione al ginocchio.

Lo staff tecnico continua inoltre a gestire con prudenza i calciatori più affaticati. Ieri Dia ha svolto un lavoro personalizzato, mentre si è fermato Cancellieri: l'attaccante ha interrotto l'allenamento dopo appena venti minuti, rientrando negli spogliatoi per un problema fisico che sarà valutato nelle prossime ore.

Sul piano tattico, Gattuso ha alternato due sistemi di gioco. Da una parte il 4-2-3-1, ormai riferimento della preparazione estiva; dall'altra una versione più ibrida, vicina al 4-3-3, con Belahyane e Dele-Bashiru impiegati da mezzali. Una doppia soluzione che il tecnico continua a testare in vista dell'inizio della stagione.