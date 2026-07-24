Calciomercato Lazio | C'è Markmann per la difesa: la situazione del danese

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non solo l’attacco, anche la difesa necessita di rinforzi. Gattuso ha già perso Gila, trasferitosi al Milan, e la situazione legata a Romagnoli è un grande punto interrogativo. E dunque, il club continua a cercare un centrale da affiancare a Doekhi per completare il reparto. L’ultimo nome finito sul tavolo, come vi avevamo raccontato, è quello di Noah Markmann.

Per il danese, si legge sul Corriere dello Sport, si tratterebbe di un investimento in prospettiva, in linea con la strategia della società di voler ringiovanire la rosa. Il suo nome però, viene dopo quello di Dominguez, che è considerato sempre la prima scelta, e quello di Comuzzo. La situazione è da monitorare considerando che prima di poter procedere concretamente servirà completare alcune uscite. Quello di Markmann è un nome che si è inserito nella lista dei profili attenzioni, ma non è detto che sia l’ultimo. Il cantiere è ancora aperto e potrebbero spuntarne altri andando avanti nei giorni.

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