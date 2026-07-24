Calciomercato Lazio | Non solo Dia, anche Ratkov in uscita: il punto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Per poter fare acquisti col mercato a saldo zero serve vendere, non ci si può muovere liberamente e così la Lazio, si legge sul Messaggero, è al lavoro per cercare una squadra a Dia. Prenderà in considerazione offerte che partiranno da 15 milioni di euro, dopo che ne ha spesi 11,7 per riscattarlo dalla Salernitana. La società si auspica possa arrivare qualcosa dalla Ligue 1.

La Lazio ascolterà offerte ma non solo per il senegalese, se dovessero arrivare, anche per Ratkov. Il serbo, prosegue il quotidiano, ha estimatori in Bundesliga. Sembrava essere l’unico sicuro di rimanere, ma dipende anche dalle valutazioni e dall’intenzione dell’allenatore. La chance che ha avuto non è stata sfruttata al massimo, l’ex Salisburgo resta così un punto interrogativo.

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